محمد القرقاوي: «عام المجتمع» يجسّد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان، ومركز اهتمامها جودة حياة المجتمع، وضمان الازدهار المستدام للدولة، من خلال تعميق الشراكة والتلاحم بين القيادة والمجتمع، وتعزيز أطر المشاركة المجتمعية في كتابة قصة دولة الإمارات المشرقة، وترسيخ ثقافتها المرتكزة على التعايش والتسامح والتعاون الإيجابي، وقال إن حكومة الإمارات ستعمل خلال «عام المجتمع» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توسيع فرص الشراكة مع الأفراد والمؤسسات في الإمارات، لترجمة رؤى القيادة وتحويلها إلى واقع، وصولاً إلى مجتمع حيوي ومزدهر ومشارك في صناعة المستقبل.

وأضاف أن «عام المجتمع»، الذي يحظى بمتابعة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، يمثل فرصة لأفراد مجتمع الإمارات، مواطنين ومقيمين، للمشاركة في مسيرة ازدهار الدولة، وأكد أن تركيز «عام المجتمع» على تحفيز وإطلاق قدرات وإمكانات الأفراد والأسر والمؤسسات، وتعزيز الروابط الأسرية، يترجم نهج الإمارات منذ بداياتها الأولى على أيدي الآباء المؤسسين، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على إرساء دعائم مجتمع متقدم مزدهر، قادر على ضمان فرص أفضل للأجيال القادمة.