شرطة دبي تُلامس قلوب أمهات الخريجين بمبادرة استثنائية

تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025، "عام المجتمع" في دولة الإمارات، وفي إطار تعزيز الروابط المجتمعية والأسرية، احتفت أكاديمية شرطة دبي، بأسر الخريجين والخريجات للعام الدراسي 2024-2025، عبر مبادرة "ملامسة قلب أم" تقديراً وعرفاناً بجهودأولياء الأمور، لاسيما الأمهات اللواتي كن خير سند ومُعين لأبنائهن في طريقهم نحو النجاح والتفوق، وذلك في سينما روكسي دبي.

وقال مدير أكاديمية شرطة دبي العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، ، خلال كلمة ألقاها في الفعالية، إن مبادرة "ملامسة قلب أم"، تعزز الدور المجتمعي وتعكس تقدير الأكاديمية بدور الأسر الفاعل في دعم أبنائهم، والمساهمة في تحقيقهم للتميز الأكاديمي والمهني، وتهدف إلى تكريم الأمهات، باعتبارهن الركيزة الأساسية

لنجاح أبنائهن، كونهن مصدر إلهام ومساندة لهم.

وأضاف " نبارك للأسر هذا النجاح الذي ننتظره جميعاً، آباءً وأمهات، ونشكر جهودكم وحرصكم على دعم أبنائكم وبناتكم حتى أصبحوا نماذج يُحتذى بها في التميز والتفوق والانضباط، وها أنتم اليوم تقطفون ثمرة هذا الجد والاجتهاد بالاحتفاء بهم ضمن حفل مُهيب في أكاديمية شرطة دبي، فهنيئاً لكم هذا الإنجاز وهنيئاً لنا هذه الكوكبة المتميزة من أبناء وبنات الوطن".

وبادر الخريجون خلال الحفل إلى تقليد أمهاتهم الميداليات، ومنحوهن دروع التفوق، تقديراً لهن وعرفاناً بجهودهن في توفير بيئة أسرية داعمة للتفوق والتميز، حفزت تفوق أبنائهن العلمي وعززت الإرادة على المثابرة.