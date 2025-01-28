خالد بن محمد بن زايد يبحث ووزير الشؤون الخارجية الهندي تعزيز التعاون

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتناول اللقاء، الشراكة الإستراتيجية وعلاقات التعاون المشترك بين البلدين ودورها في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

حضر اللقاء، كل من ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.