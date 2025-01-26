3 طلبة يبتكرون نظاماً ذكياً للوقاية من الأمراض القلبية

نجح ثلاثة طلاب من كلية الهندسة (قسم تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب) في جامعة أبوظبي، في تطوير نظام ذكي مبتكر يحمل اسم «قلبي»، يهدف إلى تعزيز صحة القلب وزيادة الوعي بالوقاية من الأمراض القلبية، مع التركيز على أهمية المعرفة الوقائية للحد من مخاطر أمراض القلب وتحسين الثقافة الصحية المجتمعية.

ويُعد «قلبي» نظاماً متكاملاً يمكن أن يحدث تأثيراً حقيقياً في حياة الأفراد، حيث يعزّز الجهود الوقائية والطبية المتعلقة بصحة القلب. ويسهم النظام في تحقيق نتائج صحية مثالية، ما يجعله نموذجاً رائداً لتوظيف التكنولوجيا في تحسين صحة القلب على مستوى العالم، وإنقاذ الأرواح، وتعزيز صحة المجتمعات.

وتفصيلاً، أوضح الطلبة محمد عمر قاسم، وخليفة عبدالله الرميثي، ومحمد عبدالناصر عقدة، أن ابتكارهم الذي أنجزوه تحت إشراف الدكتور مراد الرجب، يجمع بين تطبيق للهاتف المحمول ولوحة تحكم على الويب، ويعمل كوكيل رقمي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويمكن للنظام التفاعل مع المستخدمين عبر الصوت أو النص، وباللغتين العربية والإنجليزية، ما يجعله متاحاً لشريحة واسعة من المجتمع. ويعتمد النظام على تقنيات تحليل البيانات المتقدمة لتقديم توصيات صحية دقيقة ومخصصة، حيث يقوم بتحليل بيانات المستخدمين الصحية، مثل التاريخ الطبي والعادات اليومية، لتوفير إجابات دقيقة وشخصية تعزز صحة القلب.

وأشاروا إلى أن التطبيق يوفر للمستخدمين رؤى صحية تفاعلية ودعماً تعليمياً يعزز الوعي القلبي ويشجع على إدارة الصحة بشكل استباقي، كما تقدّم لوحة التحكم المستندة إلى الويب مزايا متقدمة للأطباء، حيث تتيح لهم الوصول إلى بيانات تفصيلية للمرضى لمراقبة الحالات بكفاءة وتقييم المخاطر الصحية المتعلقة بالقلب بدقة، ويوفر النظام أيضاً أدوات متطورة لتطوير مواد تعليمية مخصصة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين المرضى.

وأكّدوا أن «قلبي» يدمج أيضاً تقنيات حديثة مثل معالجة اللغة الطبيعية، والتفاعل بالصوت، وخوارزميات التعلم الآلي، ما يمكنه من تقديم تفاعل أكثر فعالية وفهماً. كما يتيح النظام للمرضى إدخال عوامل حياتية مثل العمر والجنس والوزن وغيرها، لتحليل حالتهم الصحية واحتساب درجات المخاطر، مع تقديم إرشادات وقائية وإجابات فورية. وأحد العناصر الرئيسة للنظام هو المساعد الافتراضي الذكي (وكيل رقمي شبيه بشخص ثلاثي الأبعاد)، الذي يسهم في شرح المفاهيم القلبية وتقديم معلومات طبية معقدة بطريقة مبسطة وسهلة الفهم، إضافة إلى ذلك، يتيح النظام للأطباء إنشاء ملصقات أو منشورات توعوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساعد المرضى والمجتمع على فهم المفاهيم القلبية الشائعة بصرياً.

ولفت الطلبة إلى تطوير المشروع، بالتعاون مع استشاري أول أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى كليفلاند كلينك - أبوظبي الدكتور سامر لحام، الذي وقف إلى جانب المشروع وقدم رؤى قيّمة ساعدت على تحسين النظام وتعزيز دوره كأداة مبتكرة في مجال الرعاية الصحية. ويعكس نظام «قلبي» التزام الشباب بتسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير حلول عملية ومؤثرة تسهم في تحسين جودة الحياة.

الطلبة:

• النظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين تطبيق هاتفي ولوحة تحكم على الويب، ويحلل بيانات المستخدمين، ويقدّم توصيات صحية دقيقة.