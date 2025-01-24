عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية بنين ويبحثان العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أوشلجون أجادي باكاري وزير خارجية جمهورية بنين.

ورحب سموه بوزير خارجية بنين وبحثا خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون المثمر مع جمهورية بنين وكافة الدول الإفريقية الصديقة بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها.

كما بحث سموه وأوشلجون أجادي باكاري مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.