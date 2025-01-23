طقس الغد غائم جزئياً مغبر أحياناً رطب ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً،غائما جزئيا مغبرا أحياناً رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وذكر المركز في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س،ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:47، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:56، والمد الثاني عند الساعة 04:11 والجزر الأول عند الساعة 12:01، والجزر الثاني عند الساعة 00:28.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 70 15

دبي 25 15 70 10

الشارقة 26 13 75 20

عجمان 24 15 70 15

ام القيوين 24 14 70 20

رأس الخيمة 26 12 75 10

الفجيرة 23 17 65 30

العـين 26 15 70 10

ليوا 24 12 70 15

الرويس 22 17 70 35

السلع 23 18 80 45

دلـمـا 24 20 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 19 70 45

أبو موسى 24 18 70 30