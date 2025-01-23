برنامج لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام

نظم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، سلسلة من الجلسات المعرفية لاستكشاف الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الإعلام.

واستهدف البرنامج المشترك تطوير قدرات العاملين في المؤسسات الإعلامية، وتسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بكفاءة بين المتخصصين في العمل الإعلامي بالمنطقة، وتمكينهم من استكشاف الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير عملياتهم الإعلامية.

وأعربت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، في بيان صحافي، أمس، عن تقديرها لأكاديمية دبي للإعلام على جهودها في إطلاق هذا البرنامج المشترك مع نادي دبي للصحافة، والذي ضم نخبة من خبراء الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الملا: «إن البرنامج يعكس رؤية نادي دبي للصحافة الهادفة إلى تشكيل مشهد إعلامي مبتكر، وتمكين الكفاءات والمواهب بمهارات جديدة تدعم تطور قطاع الإعلام في المنطقة، ولاسيما تلك المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام»، مشيرة إلى أن «هذا التعاون يمثل التزاماً واضحاً بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإعلام، ويجسد حرصنا على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتمهيد الطريق أمام الجميع للتكيف مع متطلبات صناعة الإعلام المستقبلية».

بدورها قالت مديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة، إن هذا التعاون المشترك بين أكاديمية دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة يُمثل فرصة جديدة في مسار تطوير قدرات الإعلام في المنطقة.

وأضافت بوسمرة: «تضمن البرنامج جلسات معرفية وورش عمل تفاعلية عقدت في مقر نادي دبي للصحافة، حيث أتاحت هذه الجلسات للعاملين في قطاع الإعلام تصميم وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، ما يسهم في تعزيز وجودة الفرص المستقبلية القادمة».

وأكدت أن برنامج دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الإعلام يمثل منصة مثالية لتطوير نماذج عمل إعلامية مبتكرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف مع المشاركين الآخرين.

ونظمت أكاديمية دبي للإعلام، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، جلسات حوارية لاستكشاف الفرص والتحديات: دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الإعلام.

واستعرضت إحدى الجلسات بعنوان: «من المختبر إلى غرفة الأخبار: قصص نجاح تحويل الذكاء الاصطناعي إلى واقع إعلامي»، تجارب عملية ناجحة لمؤسسات إعلامية رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على النتائج الملموسة والدروس المستفادة في مجالات إنتاج المحتوى والتحليلات والتوزيع، وشارك فيها مجموعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، ومنها: إنغرام مايكرو، وجي آند كي، وفوربس، وCNBC العربية، والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة دبي للإعلام.

وشاركت «دل» المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجامعة أبوظبي، وقناة «سكاي نيوز عربية»، وقناة الشرق للأخبار، وصحيفة «البيان»، في جلسة بعنوان: «نقطة التحول: مواجهة التحديات المتصاعدة للذكاء الاصطناعي في الإعلام -الحقيقة، الاتزان، والشمولية والملكية الفكرية»، حيث ناقش المشاركون التحديات الرئيسة، التي تواجه القطاع الإعلامي مع انتشار الذكاء الاصطناعي، من المحتوى المزيف إلى قضايا الانحياز والفجوة اللغوية، مع استكشاف الحلول العملية لهذه التحديات.