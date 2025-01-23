رئيس الدولة يبحث مع مساعدة الرئيس الإيراني علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مساعدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسة منظمة حماية البيئة، الدكتورة شينا أنصاري، التي تقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الروضة في مدينة العين - بزيارة الدكتورة شينا أنصاري، التي نقلت إلى سموه تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل سموه الدكتورة شينا أنصاري تحياته إلى الرئيس مسعود بزشكيان، وتمنياته لبلده وشعبه دوام التطور والنماء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من أوجه التعاون التي تعزز التنمية المستدامة، وتدعم ازدهار الاقتصاد في البلدين، كما تناول اللقاء إمكانات التعاون بين المؤسسات المعنية بالبيئة في دولة الإمارات ومنظمة حماية البيئة في إيران، بما يخدم أهداف البلدين في مجالات الحفاظ البيئة ومكوناتها، وضمان استدامتها للأجيال.

وتطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.