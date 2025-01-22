رئيس الدولة يعزي هاتفيا الرئيس التركي في ضحايا حريق فندق في بولو

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحريق الذي شب في فندق في مدينة بولو، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب سموه عن تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا وعائلاتهم والشعب التركي الصديق في مصابهم.

من جانبه، شكر الرئيس رجب طيب أردوغان، صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب التركي، منوها بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما.