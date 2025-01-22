رئيس الدولة يبحث مع وزير الداخلية الأفغاني علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير الداخلية في أفغانستان، سراج الدين حقاني.

وتطرق اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، إلى المستجدات على الساحة الأفغانية، بجانب تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، خصوصاً في المجالات التنموية، إضافة إلى سبل دعم الإعمار والاستقرار في أفغانستان، وتحقيق التنمية والازدهار للشعب الأفغاني.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الأفغاني بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وأفغانستان، والدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني.