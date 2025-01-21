محمد بن راشد: نهيان بن مبارك قائد وطني

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن كتاب «الشاهد» توثيق لمسيرة وطن وقصة رجل من رجالات الإمارات، الذين حملوا قِيَم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه وامتداد رؤيته.

ونشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة على حسابه في منصة «إكس»، أمس، جمعته مع سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ودوّن سموّه على الصورة قائلاً: «كتاب (الشاهد) توثيق لمسيرة وطن وقصة رجل من رجالات الإمارات الذين حملوا قيم زايد ونهجه وامتداد رؤيته».

وأضاف سموّه: «أخي الشيخ نهيان بن مبارك قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين، وشارك في بناء نهضة الدولة ومسيرتها التنموية، وكان حاضراً دائماً في ملفات التعليم والثقافة والتسامح، ومثّل الإمارات في إكسبو 2020 كمفوض عام بكل فخر وكفاءة».

وختم سموّه قائلاً: «معه ومع أبناء الإمارات جميعاً، نواصل رحلتنا نحو المستقبل، حاملين قيمنا التي نفاخر بها، وماضين بثقة لبناء حاضر أفضل وغد أجمل».