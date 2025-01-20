أنظار العالم تتجه نحو دبي حيث يُعقد "المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية"

استضافت دبي اليوم اجتماعاً مغلقاً لـ"مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية"، تمهيدا لانطلاق أعمال "المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية 2025"، الذي ينظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ويعد الأول من نوعه عالميا.

حضر الاجتماع نخبة من أعضاء البنك الدولي للحوسبة السحابية، شملت ممثلي الحكومات الرقمية ومزودي حلول الحوسبة السحابية، إلى جانب كبار ممثلي الدول المشاركة وخبراء بارزين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتنوعت النقاشات حول أربعة محاور رئيسة: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الخضراء، والحوسبة الكمية، وأمن المعلومات، مما يعكس التوجه نحو مستقبل ذكي ومستدام.

وتتجه أنظار العالم غدا نحو دبي، حيث يُعقد المنتدى تحت شعار "مستقبل الحوسبة السحابية للحكومات"، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والخبراء العالميين في مجال الحوسبة السحابية.

ويجمع الحدث أكثر من 500 خبير وأكثر من 200 مسؤول حكومي، مع حضور أكثر من 50 متحدثا دوليا و30 رئيسا مبتكرا في تقنيات الحوسبة السحابية.

يمثل المنتدى منصة إستراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى، ويجسد التزام دبي الدائم بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التطور التكنولوجي على مستوى العالم.

وأكد يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، أن هذا الحدث يعكس التزام دبي بالابتكار والبنية التحتية المتقدمة وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وركز الاجتماع المغلق على إستراتيجية تفعيل تطبيقات الحوسبة السحابية للأعوام الخمسة القادمة وتعزيز التعاون بين الأعضاء.

وتضمن الاجتماع ورش عمل تفاعلية لتطوير حلول مبتكرة، واختتم بزيارة المشاركين لمجمع الطاقة الشمسية في دبي للاطلاع على تقنيات الحوسبة السحابية الخضراء والتكنولوجيات المستدامة.