طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وستكون سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحيانا، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 05:48، والجزر الأول عند الساعة11:01والجزر الثاني عند الساعة 22:57، أما بحر عمان فيكون الموج كذلك متوسطا إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني عند الساعة 01:36، والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:01.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 85 35

دبي 23 15 80 35

الشارقة 24 16 80 35

عجمان 24 15 80 30

أم القيوين 24 15 75 30

رأس الخيمة 25 13 80 30

الفجيرة 27 19 75 40

العـين 23 13 80 30

ليوا 24 10 85 25

الرويس 23 11 80 30

السلع 23 11 80 30

دلـمـا 21 16 80 40

طنب الكبرى 22 18 80 45

طنب الصغرى 22 18 80 45

أبو موسى 22 18 80 45