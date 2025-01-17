وسم #النخوة_17_يناير يحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة عالميا

تصدر وسم #النخوة_17_يناير قائمة الترند في الإمارات على منصة "إكس"، محققا تفاعلا واسعا على المستوى العالمي بأكثر من 100 مليون مشاهدة حتى الآن.

وحقق الوسم انتشارا كبيرا مع وصوله إلى 16.8 مليون مستخدم وانطباعات تجاوزت حاجز الـ100 مليون، مما يعكس تفاعلا مميزا من قبل المستخدمين الذين شاركوا بقيم التكاتف والتضامن التي يعبر عنها الوسم.

ويواصل الوسم تحقيق نجاح ملحوظ، ليؤكد قوة الحضور الرقمي والمجتمعي لدولة الإمارات على المنصات العالمية.