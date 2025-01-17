طقس غائم جزئيا غدا مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية /10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س/، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:34، والمد الثاني عند الساعة 05:06، والجزر الأول عند الساعة 09:33، والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:10، والمد الثاني عند الساعة 00:57، والجزر الأول عند الساعة 18:18، والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 70 45

دبي 24 17 60 40

الشارقة 23 15 75 35

عجمان 24 17 80 40

أم القيوين 24 13 85 35

رأس الخيمة 25 16 80 40

الفجيرة 25 18 75 35

العـين 24 13 85 30

ليوا 23 11 90 35

الرويس 22 13 80 35

السلع 23 14 85 40

دلـمـا 21 17 90 40

طنب الكبرى/ الصغرى 23 19 85 45

أبو موسى 23 19 85