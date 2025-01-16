رئيس البرلمان العربي: «محمد بن زايد سات» إنجاز يعزز مكانة الإمارات على خريطة الفضاء العالمية

هنّأ رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، دولة الإمارات قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً، بمناسبة انطلاق القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة «محمد بن زايد سات» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مؤكداً أنه يعد إنجازاً عربياً وإقليمياً ودولياً يعزز المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال الفضاء.

وأعرب اليماحي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، عن اعتزازه وتقديره للخطوات البنّاءة التي تتخذها دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مجال علوم الفضاء، واصفاً إياها بأنها مسيرة تنموية شاملة، تعزز المكانة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الفضاء العالمية.

وأكد اليماحي أن القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي تم تطويره بالكامل بأيادٍ إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، يجسد الريادة الإماراتية في هذا المجال، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تقدّمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأبنائها، وتوفيرها كل السبل والوسائل والإمكانات، والتي وضعت شعار «صنع في الإمارات» في هذا المجال الحيوي والرائد.