رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يشهدان توقيع الشراكة الاستراتيجية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، أمس، توقيع إعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقّع إعلان الشراكة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الأوزبكي وزير الخارجية، بختيار سعيدوف.

كما شهد سموه ورئيس أوزبكستان، خلال المراسم التي جرت بقصر الشاطئ في أبوظبي، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين، شملت مجالات الصناعة والتكنولوجيا والدبلوماسية والثقافة وحماية وتشجيع الاستثمار، بجانب مجالات المعادن والمواصفات والمقاييس والزراعة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والأمنية والعدل.