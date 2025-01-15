منصور بن محمد يكرّم الفائزين بـ «جائزة الاحتراف والتميّز الأمني»

كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، الفائزين بجائزة «الاحتراف والتميّز الأمني»، ضمن نسختها الثانية، والهادفة إلى تقدير إنجازات وإسهامات الكوادر الأمنية في قطاع الأمن الخاص.

حضر التكريم مدير عام الدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، عوض حاضر المهيري، والرئيس التنفيذي للمؤسسة، خليفة إبراهيم السليس، وعدد من القيادات الأمنية.

وشمل التكريم الفائز بشخصية العام عن فئة النخبة عادل عبدالهادي، وهي جائزة تُمنح لمحترفي الأمن المساهمين في تطوير قطاع الأمن الخاص بالدولة، وعن فئة الكفاءة تم تكريم كل من المدير الأمني لشركة إعمار للضيافة، سيف المنصوري، ومديرة العمليات الأمنية من فندق فايف لوكس دبي، كلير بينالاي، ومهندس أنظمة أمنية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المهندسة شيماء باسعيد، وتُمنح الجائزة للمحترفين الأمنيين أصحاب أفضل إنجازات في 2024.

وفي فئة التميّز، التي تُمنح لفئات حارس أمن (ذكور - إناث)، حارس كاميرات مراقبة، مشغل غرف عمليات، مشرف أمن، فني أنظمة أمنية، تم منح الجائزة لكل من محمد أمير خان، وعبدالستار عبدالرزاق، ومحمد فتحي، وماريان بانجانيبان، وعمر فتحي، وأبيث تيروميني.