أعلن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، أمس، فتح باب التسجيل في مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»، التي وجه بإطلاقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في مايو 2024، لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، خلال السنوات الثلاث القادمة، انطلاقاً من دبي.

وتتيح مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»، الأولى من نوعها، فرصة للمنتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات لاكتساب مهارات تخصصية نوعية في أسس برمجة وهندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تعزيز القدرات والإمكانات للتطور المهني والإبداعي على المستويين الفردي والمؤسسي، وتم إطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي»، وبما يسهم في إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في تسريع الابتكار والتقدم والتنمية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ووجهة لاستثماراته الواعدة.

وأكد مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، سعيد الفلاسي، أن مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» تفتح فرصاً جديدة للمشاركين من التخصصات كافة، وتمكنّهم من قيادة مسارات استخدام الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات الحيوية والإبداعية والمعرفية، كما تسهم في إعداد كفاءات متمكنة في تفعيل فرص ومنافع الذكاء الاصطناعي لتصميم المستقبل، وفتح آفاق جديدة من دبي.

وقال إن المبادرة تعزز تنافسية دبي وجاهزيتها وريادتها في تبنّي تقنيات المستقبل، وتسهم كذلك في بناء الكوادر وتمكين الخبرات والكفاءات عالمية المستوى في برمجة أوامر الذكاء الاصطناعي، وتفعيل استخداماته، كما يدعم تحقيق مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات المهمة للمستقبل، وتضم مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» أربعة مساقات متنوعة، ويتعرف المشاركون من خلال المساق الأول إلى أساسيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام مهارات صياغة الأوامر البرمجية لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا وابتكار الحلول للتحديات الراهنة والمستقبلية، وسيركز المساق الثاني على إتقان التفاعل مع روبوتات الدردشة الذكية، من خلال صياغة أوامر برمجية تعزز القدرة على إجراء محادثات فعالة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، أما في المساق الثالث، فسيتعرف المشاركون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهل تنفيذ المهام اليومية، وتعزز الإنتاجية، ويوفر المساق الرابع الفرصة لتعزيز القدرات الإبداعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنشاء الأعمال الفنية والموسيقى ومقاطع الفيديو بشكل مبدع ومبتكر، وسيتم منح شهادات معتمدة للخريجين لدى إكمال هذه المساقات.

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وجّه بإطلاق مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» في ختام النسخة الأولى من «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»، الذي تم تنظيمه في مايو الماضي، بمشاركة 30 متسابقاً من 13 دولة، تم اختيارهم من بين آلاف المشاركات من نحو 100 دولة حول العالم، وفاز بها آجاي سيريل من الهند في فئة البرمجة، وميغان فوكس من النمسا في فئة الفن، وأديتيا ناير من الهند في فئة الأدب، ومن المقرر أن يتم تنظيم النسخة الثانية من هذا التحدي، في أبريل المقبل، ضمن «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، ويمكن للراغبين في المشاركة في مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.dub.ai/ar/omp-ar.