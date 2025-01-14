عاجل.. "محمد بن راشد للفضاء" يعلن إطلاق "محمد بن زايد سات" اليوم من قاعدة فاندنبرغ الأميركية
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن اطلاق القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، محمد بن زايد سات، اليوم على متن صاروخ فالكون 9.
تابعوا التغطية المباشرة للمهمة ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات).
تنطلق المهمة عند الساعة 10:49 مساءً.
«محمد بن زايد سات».. لأن المستحيل ليس إماراتيا#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SmkvJDeNRC— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 14, 2025
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