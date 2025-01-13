لطيفة بنت محمد تكرّم الحائزين على التمويل ضمن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"

كرمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الحائزين على دعم وتمويل ضمن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الأول من نوعه عالمياً، التابع لـ"قمة المليار متابع"، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد الذين يمتلكون أفكارا ريادية في صناعة المحتوى.

وشملت قائمة الحائزين على الدعم والتمويل منصة "هيلو أيه آي" ومقرها دولة الإمارات، ومشروع "يوجينيوس" من كوريا الجنوبية، إضافة إلى الفائزين الأول والثاني في مسابقة البرنامج بقيمة مليون دولار وهما "تاء مربوطة"، ومنصة "بنسيل" من دولة الإمارات.

وتدعم قمة المليار متابع منصة "هيلو أيه آي" للحصول على دعم وتمويل مالي بقيمة 22 مليون درهم، ومشروع "يوجينيوس" للحصول على 11.5 مليون درهم من شركة "شروق"، للارتقاء بمشاريعهما المبتكرة في صناعة المحتوى، والانطلاق بها نحو آفاق أوسع، بما يدعم الاقتصاد الإبداعي ويعزز مساهمته في تسريع خطط التنمية الشاملة.

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "قمة المليار متابع 2025"، التي تُعقد في دبي من 11 إلى 13 يناير، تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى و420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وهنأت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الحائزين على الدعم والتمويل في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، مشيدةً بما قدموه من أفكار مبتكرة ومشاريع تعكس روح الإبداع والطموح.

وقالت سموها: "تؤمن قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في العقول ودعم المبدعين وأصحاب المواهب، وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، ويجسد "برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى" هذه الرؤية من خلال توفير منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المستثمرين والشركات من جهة، وصناع المحتوى من جهة أخرى لمنحهم التمويل والدعم اللازمين لتطوير أفكارهم الإبداعية وتحقيق طموحاتهم والانطلاق بشركاتهم الناشئة نحو آفاق أوسع، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع والارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية".

وأكدت سموها التزام إمارة دبي الراسخ برعاية ودعم الابتكار والإبداع في جميع المجالات، وتطوير وتنمية قطاعات جديدة ومبتكرة تواكب التوجهات العالمية ما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وحاضنة لأفضل العقول.

يذكر أن "قمة المليار متابع" أعلنت عن شراكتها مع شركة "شروق"، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، لدعم برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، بمبلغ 50 مليون درهم، موزعة على 30 مليون درهم كتمويل واستثمار مباشر من "شروق"، و20 مليون درهم دعماً من القمة.

وجاء حصول منصة "هيلو أيه آي" ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على التمويل والدعم ضمن البرنامج تتويجاً لجهود المنصة الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم شراكات قائمة على المصداقية وزيادة التفاعل بين العلامات التجارية والمؤثرين، وهي مصممة لتلبية احتياجات الاقتصاد الإبداعي سريع التطور.

وتسهم المنصة في ربط العلامات التجارية مع صانعي المحتوى الأكثر ملاءمة لها لضمان علاقات تعاون مثمرة، ما يدعم قطاع تسويق المؤثرين.

وتعتمد المنصة على نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يضمن التوافق بين قيم العلامة التجارية ومصداقية المؤثر، ويعمل على خفض العمليات اليدوية بنسبة 80%، ما يسمح بتنفيذ الحملات التسويقية خلال 15 دقيقة فقط.

كما تركز منصة "هيلو أيه آي" على المؤثرين الذين يتمتعون بروابط حقيقية مع جمهورهم في الأسواق المتخصصة.

ويهدف مشروع "يوجينيوس" من كوريا الجنوبية إلى إنتاج برامج تلفزيونية تشمل وثائقيات وبرنامج منوعات ونسخاً محدثة من مسلسلات تلفزيونية وبرنامج أكاديمية موسيقى الكيه-بوب.

وتأسست شركة "يوجينيوس" على يد يوجينا جونغ الخبيرة في مجال الترفيه، والتي تتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في إنتاج وتوزيع الأعمال الدرامية، وهي عضو مؤسس في "Disney+ Korea"، حيث قادت إنتاج ستة أعمال أصلية محلية لـ Disney+، كما تشمل أعمالها إنتاج الدراما الناجحة "Jirisan"، ومشاريع لـ HBO Asia وMBC، بما في ذلك النسخة الكورية من مسلسل "لوثر".

وباستثمار هذه الخبرة الواسعة، تعمل "يوجينيوس" على تطوير قائمة متنوعة من المحتوى الجذاب، ومنها الفيلم الوثائقي "أنا والكربون"، المستوحى من فيلم "Limitless with Chris Hemsworth" الذي أنتجته قناة ناشونال جيوغرافيك، ويستكشف أزمة الكربون العالمية من منظور شخصي، ومن المقرر عرضه في عام 2025.

وسيسهم برنامج منوعات كرة القدم، المقرر عرضه خلال عام 2025، في تجسير الثقافات من خلال عرض نجوم موسيقى البوب الكورية والمؤثرين الكوريين وهم يتفاعلون مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين الموجودين الآن في منطقة الشرق الأوسط.

ويكمّل القائمة الحالية برنامج "أكاديمية موسيقى الكيه-بوب" K-Pop Music Academy، وهي منصة مصممة لتعزيز التعاون بين فناني موسيقى البوب الكورية وفناني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تعد "تاء مربوطة" -الإمارات العربية المتحدة- بودكاست ومنصة رقمية مبتكرة تهدف إلى إنشاء مجتمع آمن وداعم للنساء العربيات من قلب الإمارات.

وتهدف منصة "بنسيل" -الإمارات العربية المتحدة- إلى إحداث نقلة نوعية في عالم صناعة المحتوى من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لربط المواهب وحماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل أدوات التعاون بين صانعي المحتوى.

وتم اختيار الحائزين على الدعم والتمويل ضمن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" من قبل لجنة تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات، بناء على عدد من المعايير، منها جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط، وقدرة الفريق المؤسس على القيادة والتطوير.

وتركزت مشاريع الطلبات المشاركة في البرنامج في مجالات التعليم، والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتمكين المرأة، والإبداع، وتطوير المجتمعات، والأدب، وريادة الأعمال، والصحة، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الإبداعي وأدوات تطويره.

وضمت لجنة التحكيم، التي تولت مهمة تقييم طلبات المشاركة في البرنامج، 6 أعضاء من أبرز الخبراء وأهم المستثمرين وكبار مديري الصناديق الاستثمارية، كما تعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أحد الشركاء الإستراتيجيين للبرنامج، حيث انضم ممثل عن الغرفة إلى أعضاء لجنة التحكيم.

وبالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم، استضاف البرنامج ممثلين عن مجموعة من كبريات الشركات والصناديق الاستثمارية، تتضمن كلاً من: شروق، وبيوند كابيتال، وهلا فنتشرز، وأكسيس بريدج، وساليكا للاستثمار، وإم إي في بي كابيتال، وسيليكون بادية، وبيكو كابيتال، وآدام تيك فينتشرز، ونوا كابتال، وانديفر، وداش فينتشرز، وغيرهم.

وكانت القمة قد نظمت برنامجي تدريب وإرشاد لأصحاب الشركات الناشئة والأفراد المشاركين في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، للإسهام في دعم المشاركين في البرنامج لاستقطاب مستثمرين مثاليين ومساعدتهم في التحضير للجولات الاستثمارية وجمع التمويل.

وقدم البرنامج التدريبي خبراء ومتخصصون عالميون يمثلون نخبة من كبار المستثمرين ورؤساء كبريات شركات الاستشارات وتأسيس الأعمال والاستثمار في المنطقة، وجاء هذا البرنامج على شكل جلسات افتراضية مباشرة وذلك لإعداد وتأهيل مؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى".

وجاء البرنامج الإرشادي بموجب شراكة بين قمة المليار متابع و"بيوند كابيتال"، وهي شركة رأس مال استثماري تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار من خلال دعم شامل لرواد الأعمال ومديري الصناديق الاستثمارية والمستثمرين المبادرين، وقدمت "بيوند كابيتال" هذا البرنامج من خلال تخصيص جلسات إرشادية وجهاً لوجه مع مؤسسي الشركات الناشئة وفرقها المتعددة.