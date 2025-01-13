استقبله منصور بن زايد..رئيس أوزبكستان يصل الدولة في زيارة رسمية

وصل فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، اليوم، إلى الدولة، في زيارة رسمية يشارك خلالها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.