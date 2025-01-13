عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم استقلال سورية وسيادتها على كامل أراضيها

جدّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تأكيد موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم استقلال سورية وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق، بأطيافه كافة، من أجل بناء سورية موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة سموّه في «اجتماعات الرياض الوزارية حول سورية»، أمس، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي «اجتماعات الرياض» استكمالاً لمسار «اجتماعات العقبة» حول سورية، التي عقدت في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في 14 ديسمبر الماضي.

وأشار سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الموسع يأتي تجسيداً لأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية، بهدف دعم الشعب السوري الشقيق على المستويات كافة، بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية.

وثمّن سموّه جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، مشيراً إلى أهمية توفير كل أشكال الدعم والمساندة للمبعوث الأممي بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وجامعة تحقق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

وتوجه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة الاجتماع الوزاري المهم وإلى كل الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.

وبحث «اجتماع الرياض» مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان وحدة سورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها.

وشارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، عبدالله علي اليحيا، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أيمن الصفدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة العراق الشقيقة، فؤاد حسين، ووزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

كما ضم الاجتماع عدداً من وزراء خارجية الدول الصديقة ومسؤولين دوليين، وهم مستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لجاندر، ووزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، ووزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ديفيد لامي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالإنابة في الولايات المتحدة الأميركية، جون باس، ووكيلة وزارة الخارجية في إيطاليا، ماريا تريبودي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا، دييغو مرتنيز ببيليو، وممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون.

عبدالله بن زايد:

. أهمية توفير كل أشكال الدعم والمساندة لتحقق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.