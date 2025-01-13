حمدان وأحمد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح القطامي والسويدي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة راشد محمد بوغانم السويدي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة راشد محمد بوغانم السويدي، وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة راشد محمد بوغانم السويدي، وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.