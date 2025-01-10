الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 56:09 والجزر الأول عند الساعة 18:05 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:03 والمد الثاني عند الساعة 07:25 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 85 35

دبي 26 15 90 40

الشارقة 26 12 90 35

عجمان 25 14 90 40

ام القيوين 25 11 90 35

رأس الخيمة 25 10 90 40

الفجيرة 26 18 75 30

العـين 26 12 90 30

ليوا 25 14 90 45

الرويس 23 17 85 40

السلع 22 16 85 35

دلـمـا 22 17 90 60

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 85 40

أبو موسى 24 18 80