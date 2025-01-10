رئيس الدولة ونائباه يهنئون جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جوزيف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «أهنئ فخامة جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأتمنى له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار».

وأضاف سموّه: «أتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها».

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى جوزيف عون.

ونشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس، قال فيها: «نهنئ فخامة جوزيف عون انتخابه رئيساً للبنان.. وتمنياتنا للشعب اللبناني الشقيق دوام الأمن والأمان والاستقرار.. ومرحلة جديدة من النمو والازدهار والسلام».