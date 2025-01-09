«المعاشات» تُخصص فِرَق عمل لتدقيق بيانات المسجلين في «معاشي»

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المتعاملين إلى الدخول لمنصة «معاشي» عبر الهوية الرقمية، وتحديث ملفاتهم الشخصية في حال اكتشاف اختلاف في البيانات الخاصة بهم على المنصة، مشيرة إلى أن فِرَق العمل التابعة لها تعمل على مراجعة البيانات في «معاشي» للتأكد من مطابقتها للبيانات المحفوظة لدى الهيئة فور استلام طلبات دعم من قبل المتعاملين على المنصة، ومراجعتها وفق النظام السابق.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، أنها حولت خدماتها إلى منصة «معاشي» الرقمية لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين باختلاف فئاتهم بشفافية، سواء كان المتعامل مؤمناً عليه أو متقاعداً أو مستحقاً أو جهة عمل، مشيرة إلى أن «معاشي» ليست منصة تجريبية بل رسمية دخلت حيز التنفيذ منذ نهاية أكتوبر الماضي، إذ تطمح الهيئة من خلالها إلى توفير العديد من الامتيازات، أهمها أتمتة الخدمات لكل من أصحاب العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، وتمكين المتعامل من متابعة الطلبات الخاصة به على المنصة.

وأوضحت الهيئة أنه تم تصميم المنصة ليتمكن المتعامل من مراجعة بياناته والتدقيق عليها للتأكد من صحتها، في خطوة تهدف إلى تحسين البيانات التي يتم الاستثمار فيها للمستقبل، وقد أصبح بإمكان المتعاملين الاطلاع على ملفهم الشخصي والبيانات التأمينية بشكل تفصيلي ومباشر للمرة

الأولى، وتفاصيل التسجيل والاشتراك التي يتم دفعها من قبل صاحب العمل وتُستقطع من راتبه الشهري، إضافة إلى سنوات الخدمة الفعلية وغيرها من البيانات المتأثرة بعدم تحديث أصحاب الأعمال لها.

وأرجعت الهيئة وجود اختلافات في حسابات بعض المؤمن عليهم، إلى عدم تحديث أصحاب الأعمال بيانات المؤمّن عليهم في النظام السابق بشكل مستمر، إضافة إلى دفع الاشتراكات بشكل غير مرتبط بالبيانات الصحيحة، وهو الأمر الذي بيّن لبعض المتعاملين أن هناك اختلافاً في البيانات الفعلية وغير الدقيقة لبعض سنوات الخدمة، وبين البيانات المتوافرة على نظام الهيئة القديم.

وأكدت الهيئة أن فِرَق العمل تراجع البيانات في منصة «معاشي» للتأكد من مطابقتها للبيانات المحفوظة لدى الهيئة فور استلام طلبات دعم من قبل المتعاملين على المنصة ومراجعتها وفق النظام السابق، والتواصل مع الأطراف المعنية، سواء كانت جهات عمل أو مؤمناً عليهم أو متقاعدين، لضمان صحة البيانات من جهة وتسهيل عملية استخدام منصة «معاشي» من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة، وطمأنت جميع متعامليها إلى صحة بياناتهم، حيث تحتفظ بسجلات كاملة عن هذه البيانات التي يتم الرجوع إليها عند إجراء أي معاملة للتأكد من صحتها، بما يضمن حقوق المتعامل التأمينية دون المساس بها.

وشددت الهيئة على أهمية قيام المتعامل بدوره عند اكتشاف اختلاف في البيانات، من خلال الدخول على منصة «معاشي» بالهوية الرقمية وتحديث الملف الشخصي، والتحديث من الهيئة الاتحادية للهوية المتوافر على المنصة، وتحديث ملف خلاصة القيد، والبيانات المالية والوظيفية، وغيرها، بحيث يصبح ملف المتعامل مكتملاً بنسبة 100%.

وأضافت: «في حال وجود أي مشكلة تتعلق بدقة البيانات لدى المتعامل، فيمكنه رفع طلب دعم ومساعدة من خلال الخدمة المتوافرة على النظام، ومراجعة المنصة للاطلاع على الإشعارات الخاصة بمعالجة الطلب».

وقالت الهيئة: «يستطيع المتعامل تقديم ملاحظاته من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80010، وإذا تعذر التواصل بسبب الاتصالات الكثيرة على المركز، الذي يستقبل يومياً ما يزيد على 2500 اتصال، يمكن التحول إلى الموقع الإلكتروني وخدمة (الشات بوت)، أو الحساب الموحد للهيئة على (إنستغرام) و(إكس) و(فيس بوك) GPSSAAE، أو زيارة مركز الخدمة في أبوظبي أو الطوار بدبي أو في رأس الخيمة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان».