رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، محمد شهباز شريف.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الباكستاني، خلال اللقاء الذي جرى بمدينة رحيم يار خان في باكستان، مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان وفرص تعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، واهتمامهما المشترك بمواصلة تنميتها.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعبّر محمد شهباز شريف، خلال اللقاء، عن اعتزازه بروابط الصداقة المتينة بين بلده ودولة الإمارات، معرباً عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الدعم المتواصل الذي تقدّمه دولة الإمارات لباكستان، خصوصاً في المجالات التنموية، ومبادراتها النوعية في هذا الشأن.

وأكد الحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات وتطوير آفاق تعاون البلدين في مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يعود بالخير على شعبيهما، ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى باكستان، حمد عبيد الزعابي.

. الجانبان ناقشا تعزيز العمل المشترك بين الإمارات وباكستان في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.