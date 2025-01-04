مكتوم بن محمد: محمد بن راشد والشيخة هند قدوة لكل أسرة في الإمارات

احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بتخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «يوم الجلوس» للاحتفاء بسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ونشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، فيديو على حسابه في منصة «إكس» أمس، وأرفقه بمنشور كتب فيه: «حفظكم الله. وأدام بينكم المحبة والمودة. أنتم نموذج لنا. وقدوة لكل بيت وأسرة في دولة الإمارات».