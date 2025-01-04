أحمد بن محمد: أمي غلا قلبي محبتها علينا دين

أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عن سعادته بتخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «يوم الجلوس» للاحتفاء بسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ونشر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، فيديو على حسابه في منصة «إكس» أمس، وأرفقه بمنشور كتب فيه: «تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين ولا والله أوفي حقها بالجهد والمجهود».