الإمارات تدين اعتداءي نيو أورليانز ولاس فيغاس وحادثة إطلاق النار في الجبل الأسود

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإرهابية التي وقعت في نيو أورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد فنادق لاس فيغاس في الولايات المتحدة، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبّرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأميركية والشعب الأميركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذين العملَين المستهجنَين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت دولة الإمارات، بشدة، حادثة إطلاق النار التي وقعت في جمهورية الجبل الأسود، في إحدى مناطق شمال غرب العاصمة بودغوريتشا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن تضامنها مع حكومة الجبل الأسود وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.