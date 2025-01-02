محمد القاسم وكيلاً لـ «التربية والتعليم»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد حمزة القاسم وكيلاً لوزارة التربية والتعليم.

شغل محمد القاسم عدداً من المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، شملت منصب مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى منصب مدير إدارة شؤون المجالس في مكتب العلوم المتقدمة، كما تولى عدداً من المهام والمسؤوليات في شركتَي بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«توتال»، والقاسم حاصل على درجة الماجستير في هندسة المكائن وعلوم الأرض من المعهد الفرنسي للبترول، والبكالوريوس في الهندسة الجيوتقنية من جامعة واترلو بكندا.