غدا .. أمطار خفيفة مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، وموج البحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الإضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والمد الثاني عند الساعة 03:49، والجزر الأول عند الساعة 20:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:40، أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 23:33، والجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 05:33.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 80 35

دبي 25 17 80 35

الشارقة 26 15 80 30

عجمان 26 15 80 30

أم القيوين 26 16 75 30

رأس الخيمة 26 16 75 35

الفجيرة 25 16 80 40

العـين 25 15 70 25

ليوا 26 14 70 20

الرويس 23 14 80 30

السلع 23 14 80 30

دلـمـا 21 18 90 40

طنب الكبرى 23 18 85 45

طنب الصغرى 23 18 85 45

أبو موسى 23 18 85 45