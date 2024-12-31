رئيس الدولة: خالص العزاء لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، والشعب الأميركي.

وقال سموه في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والشعب الأميركي. ربطته علاقة وثيقة مع الإمارات، وعملنا معاً لعقود طويلة منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، في شراكة إنسانية فاعلة لمواجهة الأمراض في العالم».