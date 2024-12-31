الإعلام الإماراتي.. رؤية وتمكين واستشراف للمستقبل

رسّخ قطاع الإعلام الإماراتي، خلال عام 2024، مكانته وتأثيره في صناعة المحتوى البناء وتمكين الإعلاميين واستشراف مستقبل القطاع، عبر سلسلة من القرارات والمشاركات والأحداث المحلية والإقليمية.

وبدأ عام 2024 بقرارات واستراتيجيات شكّلت انطلاقة جديدة للمشهد الإعلامي في الدولة، انعكست على أداء القطاع طوال العام، حيث أسهم المكتب الوطني للإعلام في تعزيز حضور الإعلام الإماراتي محلياً وإقليمياً، مترجماً حضوره الفاعل عبر سلسلة من الملتقيات والمشاركات المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع مكانة الدولة وحضورها الدولي.

وواصلت دولة الإمارات تعزيز نجاحاتها على مستوى القطاع الإعلامي، عبر استضافة العديد من الأحداث التي شكّلت فرصة لتمكين القطاع، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها على المستوى العالمي، واستشراف مستقبله.

ونظم المكتب ملتقى الإعلام والمسؤولية الوطنية، وملتقى روّاد الإعلام الإماراتي، فيما شارك المكتب برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، في سلسلة من الاجتماعات الإقليمية.

ونظم المكتب ملتقى «الإعلام والمسؤولية الوطنية»، وذلك في إطار مساعيه للتنسيق والتعاون بين أعضاء المنظومة الإعلامية الإماراتية في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل خطاب ومحتوى هادف مسؤول يراعي مصالح الوطن وأمنه واستقراره، ويكشف كل دعاوى الزيف والتضليل ونشر الشائعات والحملات المشبوهة التي تؤججها كتائب الذباب الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، نظم المكتب الوطني للإعلام، في نوفمبر الماضي، ملتقى روّاد الإعلام الإماراتي، وذلك في إطار حرصه على الحفاظ على الذاكرة الإعلامية للدولة.

وتحت شعار «الرؤية، التمكين، التفاعل»، عقدت فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024، بتنظيم من مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام».

واستقطب الحدث في نسخته الثالثة - نقطة تحول مهمة في استشراف مستقبل الإعلام - 25 ألفاً و567 زائراً شاركوا في جدول حافل من الفعاليات التي شملت 96 جلسة نقاشية، تناولت أبرز القضايا والتوجهات في الإعلام، إضافة إلى أربع جلسات رئيسة قدمها متحدثون عالميون بارزون.

واستضافت دولة الإمارات في ديسمبر الجاري اجتماع الدورة الـ20 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب. وشكلت الدورة الثانية لـ«قمة المليار متابع» أحد أبرز الأحداث على أجندة الفعاليات الإعلامية التي شهدتها الإمارات خلال عام 2024، حيث جمعت 7000 مشارك، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع يتابعهم أكثر من 1.6 مليار متابع.

وشارك في الحدث نحو 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و100 رئيس تنفيذي، و195 متحدثاً من أشهر صنّاع المحتوى الرقمي من أنحاء العالم، قدموا أكثر من 100 فعالية متنوّعة، منها 15 خطاباً ملهماً، و20 ورشة عمل، و25 جلسة نقاشية، و15 حواراً تفاعلياً، وأربع مناظرات، و20 فعالية مختلفة.

وتوجت القمة نجاحها بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم، لدعم صنّاع المحتوى، وتأسيس مقر دائم للمؤثرين، يعمل على دعم مهاراتهم، فيما شهدت تخريج 90 صانع محتوى، ضمن برنامجَي «صنّاع المحتوى التخصصيين»، و«فارس المحتوى» بدفعته الرابعة.

وعقدت، في مارس الماضي، أعمال منتدى الإعلام الإماراتي، التجمع الأكبر لمؤسسات الإعلام الإماراتية في نسخته التاسعة التي نظمّها نادي دبي للصحافة، وركّزت على علاقة الإعلام بالاقتصاد.

وتحت مظلة «قمة الإعلام العربي» التي أقيمت في الفترة من 27 حتى 29 مايو الماضي، نظم نادي دبي للصحافة الدورة الـ22 من «منتدى الإعلام العربي»، والدورة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، والدورة الـ23 من «جائزة الإعلام العربي»، وحفل «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة.

وأعلنت «دبي للإعلام»، خلال فعاليات القمة، عن إطلاق «أكاديمية دبي للإعلام»، في مجال التدريب وصقل المهارات، كما أطلق مجلس دبي للإعلام، مبادرة «تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية» لاكتشاف وتدريب المواهب الإعلامية الإماراتية، لا سيما طلبة الإعلام، وإعدادهم بصورة مهنية متميزة للالتحاق بسوق العمل.

وشهدت القمة إطلاق «برنامج البودكاست العربي» الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

واستقطبت الدورة السابعة من فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2024، نحو 800 من المتخصصين وصنّاع القرار العالميين في مجالات الإنتاج الإعلامي والترفيه والتوزيع وخدمات البث، يمثلون 50 دولة، مع مشاركة 87 جهة عارضة.

ونظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي استضاف 250 متحدثاً ومشاركاً.

. فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2024، استقطبت 800 من المتخصصين يمثلون 50 دولة.

. 7000 مشارك في «قمة المليار متابع» خلال عام 2024.