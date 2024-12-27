رئيس الدولة يمنح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد "وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى"

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى إلى سعادة هندو أومارو إبراهيم رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد، تقديراً لمساهماتها البارزة في نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وقام سعادة راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد بتسليم الوسام لسعادة هندو إبراهيم، التي أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على هذا التكريم، كما أشادت بـ"اتفاق الإمارات التاريخي" الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر “COP28” وأصبح إطاراً مرجعياً للعمل المناخي والاستدامة العالمية.

وهنأ سعادة الشامسي سعادتها على هذا الوسام، مشيداً بمشاركة جمهورية تشاد في مؤتمر “COP28” ودعمها "اتفاق الإمارات التاريخي" الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ويعزز التعاون والعمل الجماعي للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.