مترو وترام دبي يحققان 96% في المعيار الدولي لتجربة المتعاملين لعام 2024

حققت خدمات مترو وترام دبي إنجازاً استثنائياً بحصولها على نسبة 95.88% في المعيار الدولي لتجربة المتعاملين (ICXS) لعام 2024، مسجلةً قفزة نوعية مقارنةً بمعدل 87.2% في عام 2022 و92.2% في عام 2023. يعكس هذا التقدم البارز التزام هيئة الطرق والمواصلات وشركة كيوليس إم اتش آيى، المسؤولة عن تشغيل مترو دبي و ترام دبي، بتقديم تجربة نقل عالمية المستوى، وترتكز على رضا المتعاملين والتميز التشغيلي، بما يعزز مكانة دبي كرائدة في خدمات النقل المتطورة.

يُعدّ المعيار الدولي لتجربة المتعاملين مقياساً شاملاً يُركّز على محاور رئيسة، أبرزها تصميم الخدمات المرتكزة على احتياجات المتعاملين، وجودة الأداء، وتكامل التقنيات الحديثة، وسرعة وكفاءة التواصل. يعكس تحقيق هذا الاعتماد قدرة الهيئة على تلبية وتجاوز أعلى المعايير العالمية في قطاع النقل العام، ما يضمن للركاب تجارب تنقل تتسم بالسلاسة، والكفاءة، والابتكار.

وقال عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات إن هذا الإنجاز يُجسّد التزام الهيئة بوضع معايير جديدة للتميز في قطاع النقل العام، مؤكداً دورها الريادي في تقديم خدمات تنقل متطورة. تضع الهيئة سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتها من خلال توفير حلول مبتكرة، فعّالة، ومستدامة تلبي تطلعات سكان دبي وزوارها وتعزز مكانة الإمارة على الساحة العالمية".

وأضاف كلبت: "توظف الهيئة إمكاناتها وخبراتها لضمان تقديم تجربة تنقل استثنائية عبر أنظمة السكك الحديدية في دبي، مع التركيز على الموثوقية والكفاءة والابتكار. ويؤكد هذا التوجه حرصها على استشراف المستقبل وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في قطاع النقل الحديث".

ومن جانبه، قال ديفيد فرانكس، المدير العام لشركة كيوليس ام اتش اي:"يشكّل هذا الإنجاز شهادة على تفاني فريقنا في تقديم تجربة نقل استثنائية تتميز بالسلاسة والراحة لكل راكب. ونحن فخورون بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات ودعم رؤيتها لتقديم أنظمة مواصلات عامة بمعايير عالمية، تضع رضا المتعاملين في مقدمة أولوياتها".

يشار إلى أن المعيار الدولي لتجربة المتعاملين يُعتبر مقياساً عالمياً للتميز في تقديم خدمات عالية الجودة تُركز على رضا المتعاملين. ويبرز هذا الإنجاز ريادة هيئة الطرق والمواصلات في الابتكار بمجال النقل العام، حيث يرسخ معايير جديدة لجودة الخدمة ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي لأنظمة النقل الحديثة التي تضع المتعاملين في صميم اهتماماتها.