«طرق دبي» تفتتح جسراً رئيساً بطول 1000 متر

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسراً رئيساً بسعة مسارين، وبطول 1000 متر، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع حصة إلى شارع الخيل، ويحقق حركة مرورية حرة إلى وسط المدينة ومطار دبي الدولي، ويسهم في خفض زمن الرحلة من شارع حصة إلى شارع الخيل من 15 دقيقة إلى ثلاث دقائق، وأعلنت الهيئة إنجاز 54% من إجمالي مشروع تطوير شارع حصة، الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، وستفتتح التقاطعات في الربع الرابع من العام المقبل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني.

وأضاف أن المشروع يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، بطول 4.5 كيلومترات، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 16 ألف مركبة في الساعة، وتنفيذ مسار للدرّاجات الهوائية بطول 13.5 كيلومتراً، وتبلغ الكُلفة الإجمالية للمشروع 689 مليون درهم، وقال الطاير إن مشروع تطوير شارع حصة يُعدّ أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وهو يخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية.

وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع، إلى أكثر من 640 ألف نسمة في عام 2030.

ويتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، الأول تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، بتنفيذ منحدر مجسر (Directional Ramp) بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً باتجاه شارع الإمارات، والثاني تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المروية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية، والثالث تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل بزيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع الذي سيجري تطويره ضمن المشروع فهو تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، ويشمل تنفيذ وصلة مجسرة مباشرة (Directional Ramp) مكونة من مسارين، ويخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً باتجاه الشارقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع حصة يشمل أيضاً تنفيذ مسارات للدرّاجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، بطول 13.5 كيلومتراً، يربط منطقتَي الصفوح ودبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عدداً من المناطق السكنية، مثل منطقة البرشاء والبرشاء هايتس.

وينفرد مسار الدرّاجات الجديد بتنفيذ جسرين للدرّاجات الهوائية والمشاة بتصميم هندسي فريد، ويعبر الأول شارع الشيخ زايد، والثاني شارع الخيل، بعرض خمسة أمتار، (ثلاثة منها لمسار الدرّاجات والسكوتر الكهربائي، ومتران لمسار المشاة).

ويسهم المشروع في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 5200 مستخدم في الساعة.