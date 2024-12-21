40 حافلة كهربائية تنضم إلى أسطول «طرق دبي»

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، زيادة أسطولها من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة خلال العام المقبل، عبر شراء 40 حافلة جديدة في إطار خطة الإمارة للاعتماد على وسائل المواصلات صفرية الانبعاثات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، عادل شاكري، إن الهيئة تعمل على تطوير أسطول من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، ومن المقرر دخول 40 حافلة كهربائية إلى الخدمة العام المقبل.

وأضاف شاكري لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل وفق الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة العام الماضي (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، كأول جهة بالشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050».

وتابع: «تُطبق الاستراتيجية عبر ثلاثة محاور هي: وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات».

وأكد أن التشغيل التجريبي لعدد من الحافلات الكهربائية التي تعتمد على أحدث تقنيات الشحن، أسهم في تحديد مواصفات الحافلات الكهربائية المستقبلية في دبي.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت خطة لإدراج الحافلات الكهربائية الجديدة على عدد من خطوط الحافلات التي تمتد خدماتها إلى مناطق جديدة داخل الإمارة، منها «دبي مول» و«الخليج التجاري» و«الوصل»، بواقع 30 حافلة كهربائية.

أما عن الحافلات ذاتية القيادة فقال شاكري إن هذا النوع من الحافلات يعد أسهل من كل وسائل المواصلات الأخرى، لاسيما أنها تسير في مسارات محددة.

وقال: «سنعلن عن التفاصيل الخاصة بإطلاقها خلال الفترة المقبلة».

وذكر شاكري أن شبكة خطوط الحافلات العامة في الإمارة شهدت تطويراً وتوسّعاً هذا العام، بإضافة 11 خطّاً جديداً، ليبلغ إجمالي الخطوط 187 خطاً.