الطقس صحو وغائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، تراوح سرعتها من 10 كلم/س إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 06:27، والجزر الأول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:51.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني عند الساعة 01:41، والجزر الأول عند الساعة 18:48 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.