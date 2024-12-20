حمدان بن محمد يوجّه بتنظيم «أسبوع الذكاء الاصطناعي» في دبي أبريل المقبل

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بتنظيم «أسبوع الذكاء الاصطناعي» في دبي، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل، وستتضمن دورته الأولى تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمبادرات والمعارض بهدف استعراض رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي وتوظيف فرصه الواعدة، تماشياً مع خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سموّه أن دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل إرساء دعائم منظومة متكاملة لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز موقعها مركزاً عالمياً لاستخداماته.

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «الذكاء الاصطناعي هو المستقبل.. ودبي منصة عالمية لمبتكريه، وكانت سبّاقة في إدراك ما يتيحه من فرص وتفعيل شراكات القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في إمكاناته.. لدينا خطة استراتيجية لتسريع تبنّي تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار، وإرساء أفضل الممارسات في هذا المجال.. ومبادراتنا مستمرة في تحقيق مستهدفاتها».

وقال سموّه: «يسعدنا أن نرحّب بخبراء الذكاء الاصطناعي من حول العالم في دبي، لمناقشة سبل تطوير حلوله لخدمة البشرية ومضاعفة فرص التنمية المستقبلية».

وتشهد أحداث أسبوع الذكاء الاصطناعي المتنوعة مشاركة عالمية واسعة النطاق، من روّاد أفكار واستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخبرائه، ومسؤولي أبرز المؤسسات والشركات المتخصصة فيه، وتنعقد الأحداث الرئيسة لأسبوع دبي للذكاء الاصطناعي في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي.

وتتضمن أجندة الحدث، الأول من نوعه، أنشطة متنوعة في مقدمتها «خلوة الذكاء الاصطناعي»، و«ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، و«التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»، و«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»، وقمة «الآلات يمكنها أن ترى» القمة العالمية التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في «أسبوع الذكاء الاصطناعي 2025».

ويأتي تنظيم «أسبوع الذكاء الاصطناعي» في دبي بعد نجاح «خلوة الذكاء الاصطناعي»، التي نظمتها «مؤسسة دبي للمستقبل» في يونيو 2024، ليصبح مناسبة سنوية تجمع أهم الأحداث والفعاليات المعنية بالمستقبل في مختلف أنحاء دبي.

خلوة الذكاء الاصطناعي

وتشكل «خلوة الذكاء الاصطناعي» حدثاً رئيساً ضمن «أسبوع الذكاء الاصطناعي»، وتقام في متحف المستقبل دبي، بمشاركة أكثر من 1000 من الخبراء والمتخصصين من القطاعَين الحكومي والخاص، ومصممي السياسات، وقيادات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.

وتركز الخلوة على فرص الذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً، وتصميم استراتيجيات مدروسة لتوسيع تطبيقاته في القطاعات المختلفة، وتتضمن الإعلان عن 10 مبادرات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تعقد خلالها أربعة اجتماعات مائدة مستديرة بحضور مشاركين من مختلف التخصصات.

وشكّلت «خلوة الذكاء الاصطناعي»، في دورتها الأولى، محطة مركزية ضمن «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل 2024، لتشكل خريطة طريق متكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة في كل القطاعات الحيوية للمستقبل.

ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي

كما تتضمن أحداث «أسبوع الذكاء الاصطناعي» في دبي انعقاد «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، بمشاركة 1800 مسؤول وخبير وصانع قرار، ومتحدثين عالميين متخصصين في قطاع الذكاء الاصطناعي وشركاته الكبرى، يشاركون في 25 جلسة حوارية رئيسة، كما يشهد الملتقى 12 تجربة نوعية تقدمها كبرى الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ويقام في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي.

ويجمع الملتقى مؤثرين عالميين في مسار فرص الذكاء الاصطناعي، منهم وزراء ورؤساء تنفيذيون وقادة التكنولوجيا وأكاديميون، بهدف استكشاف آفاق التقنيات الناشئة، من خلال الجلسات التفاعلية والمعارض والعروض الحية، وتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون والشراكات، وترسيخ فهم أعمق لفرص الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المستقبلية في مختلف القطاعات ومسارات تنمية المجتمعات ونمو الاقتصادات.

التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي

تتخلل أحداث «أسبوع الذكاء الاصطناعي» منافسات «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» في دبي، الذي يقام في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، بعد تسجيله 2000 متقدم، و40 مشاركاً، و12 حَكماً وخبيراً في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويستقبل التحدي الأكبر من نوعه عالمياً مشاركات هواة وروّاد الذكاء الاصطناعي ضمن أربع فئات، تركز منافساتها على السرعة والكفاءة والدقة في إنشاء أوامر الذكاء الاصطناعي وتوجيه استخداماته، والتحكم في تطبيقاته على النحو الأمثل.

ويبلغ مجموع جوائز التحدي مليون درهم، تقدم للفائزين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئاته الأربع.

مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي

وتترافق أحداث «أسبوع الذكاء الاصطناعي» في دبي مع «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ينظمه «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة 5000 من قادة الأعمال، و500 من المستثمرين المهتمين بمشاريع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، و100 عارض من 100 دولة.

وسيكون «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» تجمعاً عالمياً لأهم الأفكار والفرص والعقول في تخصصات الذكاء الاصطناعي ومشاريعه الواعدة، ويستعرض المهرجان مستقبل الذكاء الاصطناعي، ويمكّن المشاركين فيه من الإسهام الفاعل في تشكيل مستقبله، عبر توفير مساحة مفتوحة للتواصل وعقد الشراكات وإبرام اتفاقيات تعاون مؤثرة تعزز النمو وترسخ الحضور المؤثر في مسارات التحول العالمي نحو استخدامات الذكاء الاصطناعي.

قمة «الآلات يمكنها أن ترى»

تتزامن أحداث «أسبوع الذكاء الاصطناعي» 2025، مع استضافة دبي، للمرة الأولى، القمة العالمية «الآلات يمكنها أن ترى» في متحف المستقبل بدبي خلال أسبوع الذكاء الاصطناعي 2025، لاستقبال 5000 زائر، بحضور 850 مشاركاً، و40 خبيراً ومتحدثاً، وتشكل قمة «الآلات يمكنها أن ترى 2025»، التي تنظمها شركة «بولي نوم إيفنتس» بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، ومؤسسة دبي للمستقبل، حدثاً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، إذ تجمع 5000 من قادة الصناعة، بمن في ذلك 100 من كبار المسؤولين التنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا، و300 شركة ناشئة، إضافة إلى كبار الباحثين الأكاديميين، وتوفر فرصاً للتواصل والنمو للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز حضورها في مشهد الذكاء الاصطناعي المزدهر في المنطقة وجذب أفضل المواهب.

أسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس

تشمل أحداث «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» إطلاق برنامج شامل في مدارس إمارة دبي على مدار أسبوع، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لتثقيف الطلاب حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي واستخداماته المستقبلية، وتشجيعهم على المشاركة في بناء مستقبل القطاعات المختلفة، ويركز «أسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس» على التعريف بأساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته العديدة، والممارسات الأخلاقية، واستكشاف المسارات المهنية.

ويُعدّ الحدث فرصة أمام الطلاب لاستكشاف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهاراتهم في حل المشكلات وتعلم المهارات المستقبلية.

حمدان بن محمد:

. برؤية محمد بن راشد.. دبي تواصل إرساء دعائم منظومة متكاملة لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز موقعها مركزاً عالمياً لاستخداماته.

. دبي منصة عالمية لمبتكري الذكاء الاصطناعي، وكانت سبّاقة في إدراك فرصه، وتفعيل شراكات القطاعَين الحكومي والخاص للاستثمار في إمكاناته.

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