مكتوم بن محمد: كلّ عام وقطر تزهو بثوب العز والازدهار

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قطر قيادةً وشعباً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، متمنياً سموه لدولة قطر الشقيقة دوام الريادة والمجد والتطوير.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «كلّ عام وقطر تزهو بثوب العز والرفعة والازدهار، وتزخر بطموحات شعبها وإنجازاتهم، ونبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني، متمنين لها دوام الريادة والمجد والتطوير».

وأضاف سموه: «لنا في قطر أهلٌ وإخوة، تجمعنا الآمال والطموحات، ويوحدنا التاريخ والقيم، وسنسعى معاً إلى المستقبل برؤى تحقق الرخاء والغد الواعد لأجيالنا القادمة».