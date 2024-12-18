الطقس في الإمارات… تسجيل أمطار خفيفة في بعض المناطق

شهد طقس الدولة، اليوم، ظهور غيوم بوجه عام مرفوقة ببعض السحب.

وسجل المركز الوطني للأرصاد تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق بالدولة، وفق ما نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

‎وتوقع المركز بأن يكون الطقس غائم جزئياً بوجه عام مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، كما توقع بأن يكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر.

وذكر المركز بأنه تم تسجيل أقل درجة حرارة على الدولة، صباح هذا اليوم، 5.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.