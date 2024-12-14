راشد بن حميد: عجمان تولي أهمية كبيرة لتوفير الفرص للشباب الإماراتي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أهمية تكامل الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن عجمان تولي أهمية كبيرة لتوفير الفرص للشباب الإماراتي في مختلف المجالات، مع الالتزام بتوفير بيئة داعمة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في مكتبه بالدائرة، معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

تم خلال اللقاء، استعراض إنجازات وزارة الموارد البشرية والتوطين في مجال التوطين ودعم الشباب الإماراتي، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم خطط التوطين والتعليم العالي في الدولة وعجمان بما يسهم في بناء مجتمع متقدم ومستدام.

واستعرض معالي الدكتور عبدالرحمن العور، مبادرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسهيل رحلة انتقال الطالب من التعليم العام إلى التعليم العالي ومن ثم إلى سوق العمل، ودور الوزارة في دعم مؤسسات التعليم العالي كشركاء رئيسيين في تطوير مهارات الطلبة وتوفير مسارات متنوعة لهم حسب اهتماماتهم وقدراتهم، بما يخدم سوق العمل والأولويات الوطنية.