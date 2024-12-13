عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية الحرص على وحدة سوريا وسيادتها ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين فيها وتلبية تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي عبد الله علي اليحيا، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.