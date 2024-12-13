محمد بن راشد: الناموس التخرج .. وسيف الشرف .. محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيفي الشرف لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الكفاءة القيادية والقتالية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "الناموس التخرج .. وسيف الشرف .. محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم".