«الوطني للأرصاد» يتوقع سقوط أمطار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر وبعض المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة وتنشط سرعتها أحياناً.

وذكر في بيانه بشأن حالة الطقس أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:54، والمد الثاني عند الساعة 00:31.