4.7 ملايين مستفيد من مبادرات «كهرباء دبي» الإنسانية خلال النصف الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن 4.7 ملايين شخص استفادوا من مبادرات «كهرباء دبي» الإنسانية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، إن موظفي وموظفات «ديوا» سجلوا خلال النصف الأول من العام الجاري 14 ألفاً و528 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفاد منها أربعة ملايين و763 ألفاً و973 شخصاً في دولة الإمارات وخارجها.

وذكرت الهيئة أنها أطلقت 19 مبادرة مجتمعية خلال هذه الفترة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع.

وأشارت إلى أنها أطلقت بين عامي 2013 و2023، ما مجموعه 438 مبادرة مجتمعية، سجّل من خلالها موظفوها وموظفاتها 232 ألفاً و973 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها العديد من الدول حول العالم، وفي عام 2023، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.55%.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على المبادئ والقيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في العطاء والتكافل الاجتماعي، وتحرص على تضمين هذا النهج الإنساني في جميع مجالات عملها وأنشطتها.

وأضاف: «نتبنى استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على المبادئ والقيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في العطاء والتكافل الاجتماعي، ونحرص على تضمين هذا النهج الإنساني في جميع مجالات عملنا وأنشطتنا. ونوفّر كل السبل والتسهيلات لتشجيع الموظفين على رد الجميل للمجتمع، وترسيخ أواصر المجتمع المتعاضد والمتماسك في دبي، وتجسيد المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، القائم على الخير والإحسان والرحمة».