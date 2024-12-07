مكتوم بن محمد: سياساتنا الاقتصادية والمالية تثمر في كل يوم خيراً ونماء للجميع

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «الإمارات أضحت وجهة العالم وأرض الفرص، وسياساتنا الاقتصادية والمالية تثمر في كل يوم خيراً ونماء للجميع، وسنبقى الوجهة الرائدة عالمياً للأعمال والاستثمار».

والتقى سموه، أمس، مع الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات في العالم، جيني جونسون، حيث تناول اللقاء مقومات دبي كوجهة رئيسة للأعمال على مستوى العالم، إضافة إلى استراتيجيتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية المعززة بالابتكار وتوظيف التقنيات، وخطط الشركة وتطلعاتها، وما يمكن أن نقدّمه لها في دبي والإمارات.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «في سعينا المستمر لبناء شراكات دولية قوية تدعم نمو وازدهار قطاعنا المالي، تستمر اللقاءات المثمرة مع ممثلي الشركات المالية والاستثمارية العالمية، ضمن منهج أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتميزت به دبي منذ نشأتها الحديثة، لتصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033، وفق أجندتها الاقتصادية».

وأضاف سموه: «التقيت اليوم (أمس) جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة (فرانكلين تمبلتون)، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات في العالم، واستعرضنا خلال اللقاء مقومات تميز دبي كوجهة رئيسة للأعمال على مستوى العالم، واستراتيجيتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية المعززة بالابتكار وتوظيف التقنيات، وناقشنا خطط الشركة وتطلعاتها، وما يمكن أن نقدّمه لها في دبي والإمارات».

وتابع سموه: «الإمارات أضحت وجهة العالم وأرض الفرص، وسياساتنا الاقتصادية والمالية تثمر في كل يوم خيراً ونماء للجميع، وسنبقى الوجهة الرائدة عالمياً للأعمال والاستثمار».