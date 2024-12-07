محمد بن راشد يعيّن مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن تعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية».

وأضاف سموه: «مروان أحد خريجي برنامج القيادات، وسمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات.. وأمامه مهمة تطويرية كبيرة في أهم وأعرق مؤسسة حكومية في دبي».

وأردف سموه: «كما أشكر الأخ داوود الهاجري على جهوده وعمله وتفانيه خلال السنوات السابقة في بلدية دبي.. كانت سنوات تحولية في دبي.. واستطاع مواكبتها والنجاح فيها.. وتمنياتي له بالنجاح خلال الفترة المقبلة في حياته العملية».

وتابع سموه: «وتقديري أيضاً للأخ مطر الطاير الذي أشرف خلال الفترة الماضية على مجموعة من المؤسسات الحكومية في دبي كبلدية دبي والإسكان ودائرة الأراضي وغيرها، وخاصة من النواحي التنظيمية والاستراتيجية».

وقال سموه: «اليوم تبدأ هذه المؤسسات مرحلة جديدة في عملها الخدمي والاقتصادي، وتواصل مسيرتها لتكون دبي أفضل مدينة للعيش في العالم».

محمد بن راشد:

. أشكر الأخ داوود الهاجري على جهوده وعمله وتفانيه خلال السنوات السابقة.. وتقديري للأخ مطر الطاير الذي أشرف على مجموعة مؤسسات حكومية بدبي.

. اليوم تبدأ هذه المؤسسات مرحلة جديدة في عملها الخدمي والاقتصادي، وتواصل مسيرتها لتكون دبي أفضل مدينة للعيش في العالم.